Истребители Франции начертили украинский трезубец в небе над Черным морем

Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем, их маршрут в небе напомнил трезубец, изображенный на гербе Украины (признан Минюстом РФ нацистской символикой), сообщает пресс-служба украинских ВВС.
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