В России прошли первые сделки с цифровой валютой через регулируемых посредников

С 5 октября 2026 года в стране заработали правила допуска цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем на рынок цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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