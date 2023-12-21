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Звезды отечественной эстрады пришли на вечеринку без одежды, но в бриллиантах

Звезды отечественной эстрады пришли на вечеринку без одежды, но в бриллиантах

Такого наверняка не видели даже в квартале красных фонарей. Стринги с изумрудами, бриллианты на пятой точке за 23 млн, рэперы в одних кроссовках и носком на причинном месте и не отстающие от них другие наши так называемые звезды.

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