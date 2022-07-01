Коли пропаганда безсила Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, що є грандіозною геополітичною поразкою Кремля, відбувається на тлі мовчання його інформаційних військ Останні тижні немає повідомлень з окупованого російською армією села Зміївка Херсонської області України, про якого президент РФ Путін, який проводив паралелі між собою та Петром Першим, швидше за все, не чув, тоді […] Сообщение Коли пропаганда безсила появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.