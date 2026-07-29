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Иркутск Сегодня

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Портал «СВОйНАВИГАТОР38» заработал в Иркутской области

В Иркутской области начал работу единый онлайн-портал «СВОйНАВИГАТОР38», который объединяет всю актуальную информацию о мерах социальной поддержки и услугах для участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей.

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