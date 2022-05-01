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Навоз вместо газа

Навоз вместо газа

Совет министров ЕС по энергетике собирает срочное совещание Напуганные до крайности, чтобы там ни говорили о ненадобности российских ресурсов, европейские власти объявили о созыве в срочном порядке заседания совета министров ЕС по энергетике.

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