Совет министров ЕС по энергетике собирает срочное совещание Напуганные до крайности, чтобы там ни говорили о ненадобности российских ресурсов, европейские власти объявили о созыве в срочном порядке заседания совета министров ЕС по энергетике.
Совет министров ЕС по энергетике собирает срочное совещание Напуганные до крайности, чтобы там ни говорили о ненадобности российских ресурсов, европейские власти объявили о созыве в срочном порядке заседания совета министров ЕС по энергетике.
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