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«Краснодар» — «Факел»: ошибку Матвеева исправил ВАР Федоров. Вахания не нарушил процедуру пенальти?

На 49-й минуте матча «Краснодар» — «Факел» судья Станислав Матвеев после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что Жубал нарушил правила в своей штрафной площади, и наказал его пенальти и желтой карточкой.

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