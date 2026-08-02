На 49-й минуте матча «Краснодар» — «Факел» судья Станислав Матвеев после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что Жубал нарушил правила в своей штрафной площади, и наказал его пенальти и желтой карточкой.