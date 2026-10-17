США отказались от немедленного введения пошлин до 500% на российские товары. Что решил Дональд Трамп и могут ли тарифы вернуться? Пошлины до 500% на российские товары оказались в центре нового поворота в отношениях Москвы и Вашингтона.
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