Данные рынка труда вернули покупателей на рынок акций США

Фондовые индексы США завершили день в положительной зоне. Индекс Dow Jones вырос в конце сессии на 0,88%, Nasdaq показал лучший результат роста на 1,6%, индекс широкого рынка акций S&P500 поднялся за сессию на 1,18%.
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