МИД РФ: миссия БАПОР должна быть продолжена до урегулирования конфликта

Global Look Press/Abed Rahim Khatib/dpa В МИД РФ выразили уверенность в том, что миссия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должна быть продолжена вплоть до окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.