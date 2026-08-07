Жители 25 округов Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

В выходные в Подмосковье состоится акция «Проверь свое здоровье в парке». Пройти бесплатный профилактический осмотр можно будет в Химках, Балашихе, Богородском округе, Воскресенске, Долгопрудном, Электростали и еще в ряде муниципалитетов.