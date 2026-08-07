360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Жители 25 округов Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

Жители 25 округов Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

В выходные в Подмосковье состоится акция «Проверь свое здоровье в парке». Пройти бесплатный профилактический осмотр можно будет в Химках, Балашихе, Богородском округе, Воскресенске, Долгопрудном, Электростали и еще в ряде муниципалитетов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии