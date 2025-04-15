Джефф Монсон провел открытый урок для школьников Волгоградской области

Основные приемы боя и технику самообороны продемонстрировал учащимся школы № 35 города Волжского Волгоградской области боец смешанных единоборств, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и общественный деятель Джефф Монсон, сообщает 15 апреля пресс-служба управления Росгвардии по Волгоградской области.
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