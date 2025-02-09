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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Baldur's Gate 3 получает сюжетный мод, вдохновленный вселенной World of Warcraft Энтузиаст...

Baldur's Gate 3 получает сюжетный мод, вдохновленный вселенной World of Warcraft Энтузиаст...

Baldur's Gate 3 получает сюжетный мод, вдохновленный вселенной World of WarcraftЭнтузиаст под ником SquallyDaBeanz поставил перед собой весьма интересную и амбициозную цель – перенести кусочек огромного мира World of Warcraft в Baldur’s Gate 3.

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