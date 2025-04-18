Казанской собор, место Пасхального богослужения, продолжают готовить к празднику. Храм украшают живыми цветами.
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Казанской собор, место Пасхального богослужения, продолжают готовить к празднику. Храм украшают живыми цветами.