Бойцы группы войск «Север» продолжают активно уничтожать украинских националистов в Курской области. В результате постоянно увеличивающегося давления со стороны российских сил противник отходит всё дальше, оставляя за собой даже оружие и снаряжение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии