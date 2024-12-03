В Петербурге полиция со стрельбой остановила иномарку со школьниками – видео

Предположительно, юный водитель был пьян В Северной столице в ночь с 30 ноября на 1 декабря сотрудники ДПС в ходе погони со стрельбой остановили автомобиль, в котором находились двое нетрезвых школьников.
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