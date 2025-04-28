Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

NEWS.ru РИА Новости Депутата Госдумы Михаила Матвеева необходимо признать персоной нон грата, заявил парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

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Комментарии
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Виктор
Ну сколько можно быть соплежуями перед этими так называемыми друзьями и союзниками. Только жёстко реагировать на все их выпады.они понимают только силу.
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17 час.
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