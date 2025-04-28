Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

NEWS.ru РИА Новости Депутата Госдумы Михаила Матвеева необходимо признать персоной нон грата, заявил парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев
- Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно
- Старательный «спецназ Ким Чен Ына» ударит по симпатиям работодателей РФ к ваххабитам
Свежие комментарии