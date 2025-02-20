Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп

Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп

   | Министр финансов США Скотт Бессент© AP Photo / Ben Curtis Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина Бессентом во время его первого визита на Украину.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Они что, не знали  - &quot;когда родился хохол - еврей заплакал&quot;...
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alik3456 Джексон
Вы чё припёрлись????
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Надежда
Зелька и туда боится бежать. Он понимает, что &quot;англичанка&quot; может и его грохнуть, если ей будет это выгодно...
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