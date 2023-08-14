Фейков нет. Только достоверные новости

7 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Исход.. Россию покидают завербованные агенты ЦРУ и Моссад

Исход.. Россию покидают завербованные агенты ЦРУ и Моссад

Мы наблюдаем массовое бегство, по иному и не скажешь, спортсменов, политиков, бизнесменов, артистов, учёных и просто молодых людей-очевидно детей ждунов, не успевших выехать или по иным соображениям пока остающихся в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Не &quot;беЗчинствовать&quot;, а &quot;беСчинствовать&quot;...
Ответить
5 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
Ответить
1 час.
Хакимжон Ходжамов
Пусть уедут &quot;гусские&quot; . Воздух станет чище и историческая родина заждалась . Ведь там убивать арабов !
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх