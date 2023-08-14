Мы наблюдаем массовое бегство, по иному и не скажешь, спортсменов, политиков, бизнесменов, артистов, учёных и просто молодых людей-очевидно детей ждунов, не успевших выехать или по иным соображениям пока остающихся в России.
Исход.. Россию покидают завербованные агенты ЦРУ и Моссад
Комментарии
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лл
лина любимцева
Не "беЗчинствовать", а "беСчинствовать"...
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5 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
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1 час.
Хакимжон Ходжамов
Пусть уедут "гусские" . Воздух станет чище и историческая родина заждалась . Ведь там убивать арабов !
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1 час.
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