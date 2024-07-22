Губернатор Флориды Десантис заявил, что демократы оказались на «Титанике»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что демократы после решения Джо Байдена не участвовать в президентской гонке занимаются бессмысленными делами и «переставляют шезлонги» на тонущем «Титанике».
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