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Губернатор Флориды Десантис заявил, что демократы оказались на «Титанике»

Губернатор Флориды Десантис заявил, что демократы оказались на «Титанике»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис заявил, что демократы после решения Джо Байдена не участвовать в президентской гонке занимаются бессмысленными делами и «переставляют шезлонги» на тонущем «Титанике».

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