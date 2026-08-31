Book-Sellers Alarmed As AI Giants Shred Millions Of Books Authored by Autumn Spredemann via The Epoch Times, Charlie Becker's family bookstore in Houston has been connecting people with literature for more than 30 years.
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