Верблюдиха вместо мухожука

Разумеется, главной новостью минувшего воскресенья стала новость о том, что старина Байден (он же сонный Джо, он же Дементий, он же самоходный чудо-дед на перфокартах) стал пятисотым мухожуком - то есть заявил, что не будет участвовать в президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии