График выездов нотариусов Могилевского нотариального округа, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальной конторе Бобруйского района, на 4 кварталНотариусы, за которыми закреплен соответствующий агрогородок, осуществляют выезды в соответствии с графиками при наличии заявок, поступивших в нотариальную контору.