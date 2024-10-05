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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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График выездов нотариусов Могилевского нотариального округа, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальной конторе...

График выездов нотариусов Могилевского нотариального округа, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальной конторе...

График выездов нотариусов Могилевского нотариального округа, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальной конторе Бобруйского района, на 4 кварталНотариусы, за которыми закреплен соответствующий агрогородок, осуществляют выезды в соответствии с графиками при наличии заявок, поступивших в нотариальную контору.

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