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Рогозин: преступные заявления Зеленского создают новые риски для гражданской авиации

Рогозин: преступные заявления Зеленского создают новые риски для гражданской авиации

Заявления из Киева об опасности полетов являются попыткой организовать авиационную блокаду и превратить риск для гражданской авиации в инструмент войны.

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