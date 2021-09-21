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"Хамил и был наказан". О встречах российских истребителей с американскими "стелс-самолётами" 5-го поколения.

"Хамил и был наказан". О встречах российских истребителей с американскими "стелс-самолётами" 5-го поколения.

Одна из первых встреч российский машин (МиГ-29N) Королевских ВВС Малайзии с американским "стелс"-самолётом Lockheed/Boeing F-22 Raptor Фото New Straits Times Летом нынешнего года в мире истребительной авиации состоялось знаменательное событие.

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