Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы

НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Победитель выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев уволен с военной службы и по возвращении в регион вступит в должность, сообщили РИА Новости в правительстве региона.