Штатовский иновещательный официоз Voice of America передает слова новоназначенной главы европейской дипломатии и бывшй эстонской премьерки Каи Каллас, сказанные ею перед встречей министров иностранных дел ЕС, назначенной на 18-19 декабря: “Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев.
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