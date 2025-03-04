В Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Украине

Global Look Press/Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency США временно останавливают оказание военной помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
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