В Советском районе погиб мужчина, съехав на автомобиле в реку

Следственными органами проводится проверка по факту гибели мужчины в реке. По предварительной информации, 28 июля вечером у села Ишлак Советского района на берегу реки Вятка мужчина, находясь в салоне автомашины, не обеспечил безопасной стоянки, в результате чего транспортное средство совершило самопроизвольный съезд в реку.