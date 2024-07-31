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Вятка Областная

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В Советском районе погиб мужчина, съехав на автомобиле в реку

Следственными органами проводится проверка по факту гибели мужчины в реке. По предварительной информации, 28 июля вечером у села Ишлак Советского района на берегу реки Вятка мужчина, находясь в салоне автомашины, не обеспечил безопасной стоянки, в результате чего транспортное средство совершило самопроизвольный съезд в реку.

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