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Экономист заявил, что налог для бездельников в России не будет эффективен

Экономист заявил, что налог для бездельников в России не будет эффективен

В лучшем случае, поступления в бюджет составят несколько миллиардов рублей, что крайне мало.Инициатива о введении налогообложения для граждан, живущих за счет детских выплат, финансовой помощи от родных и близких, была рассмотрена экономистом Евгением Коганом в интервью «Ридусу».

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