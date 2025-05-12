Экономист заявил, что налог для бездельников в России не будет эффективен

В лучшем случае, поступления в бюджет составят несколько миллиардов рублей, что крайне мало.Инициатива о введении налогообложения для граждан, живущих за счет детских выплат, финансовой помощи от родных и близких, была рассмотрена экономистом Евгением Коганом в интервью «Ридусу».