Два человека пострадали в столкновении иномарок в калужском селе

Накануне, 11 октября, в десятом часу утра в селе Волконское Козельского района столкнулись автомобили «Шкода» и «Грейт Волл»Накануне, 11 октября, в десятом часу утра в селе Волконское Козельского района столкнулись автомобили «Шкода» и «Грейт Волл».