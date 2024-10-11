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Калужские новости

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Два человека пострадали в столкновении иномарок в калужском селе

Два человека пострадали в столкновении иномарок в калужском селе

Накануне, 11 октября, в десятом часу утра в селе Волконское Козельского района столкнулись автомобили «Шкода» и «Грейт Волл»Накануне, 11 октября, в десятом часу утра в селе Волконское Козельского района столкнулись автомобили «Шкода» и «Грейт Волл».

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