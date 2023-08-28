Драматические события, связанные с гибелью всей верхушки ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе, переключили все внимание СМИ именно на эту тему.
Зачем олигарх Дерипаска обещает россиянам процветание после замирения с Киевом
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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4 час.
МГ
Малик Гумеров
А Дегтярев очень несмышлен ? Деребас .... он одноликий анус для своих импортных хозяев ! Пока играет роль живого банкомата своих хозяев . Посчитают его отработанным материалом , не годным далее для борьбы против России = его в тот же день его же западный хозяин раскулачит , самого выпинет на улицу (в лучшем случае) , а скорее "повесится" на своем галстуке ! Они все пушечное мясо - расходный материал запада против России !
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4 час.
Вик Норд
Ось Вам!А не переговоры!
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1 час.
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