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  • Marina Bubon
    Ну полная дура. ВВП слишком умён, а западные спецслужбы абсолютно тупыыыые… по счёт не в пользу ВВП… правде всегда сл..."Он уже не жилец"...
  • Сергей Кожин
    Может надо прокатить "Единую Россию", которая давно уже не "единая".⚡️⚡️⚡️Госдума рас...
  • Вик Норд
    Ось Вам!А не переговоры!Зачем олигарх Дер...

Зачем олигарх Дерипаска обещает россиянам процветание после замирения с Киевом

Зачем олигарх Дерипаска обещает россиянам процветание после замирения с Киевом

Драматические события, связанные с гибелью всей верхушки ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе, переключили все внимание СМИ именно на эту тему.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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4 час.
МГ
Малик Гумеров
А Дегтярев очень несмышлен ?    Деребас ....  он одноликий анус  для своих импортных хозяев !    Пока играет роль  живого банкомата  своих хозяев .   Посчитают  его отработанным материалом , не годным далее для борьбы против России = его в тот же день  его же западный хозяин раскулачит , самого выпинет на улицу (в лучшем случае)  , а скорее  &quot;повесится&quot; на своем галстуке !     Они все  пушечное мясо - расходный материал запада против России !
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4 час.
Вик Норд
Ось Вам!А не переговоры!
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1 час.

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