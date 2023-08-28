Зачем олигарх Дерипаска обещает россиянам процветание после замирения с Киевом

МГ

Малик Гумеров

А Дегтярев очень несмышлен ? Деребас .... он одноликий анус для своих импортных хозяев ! Пока играет роль живого банкомата своих хозяев . Посчитают его отработанным материалом , не годным далее для борьбы против России = его в тот же день его же западный хозяин раскулачит , самого выпинет на улицу (в лучшем случае) , а скорее "повесится" на своем галстуке ! Они все пушечное мясо - расходный материал запада против России !