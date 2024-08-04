Военкор Сладков: снайпер ВС России уничтожил украинский дрон «Баба-яга» в ДНР

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём Telegram-канале видеокадры поражения украинского дрона «Баба-Яга» снайпером Вооружённых сил (ВС) России в районе населённого пункта Красногоровка ДНР.
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