Депутат рассказал, может ли искусственный интеллект заменить губернатора

Он также указал, где ИИ может получить наилучшее применение Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский рассказал "Парламентской газете", что искусственный интеллект, хоть он все больше внедряется в жизнь, не сможет участвовать в выборах, стать депутатом или губернатором.