Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Гутерриш выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил, что глава организации выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Муане, а также всему народу Южной Кореи в связи с трагедией, передает РИА Новости.