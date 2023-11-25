В России захотели создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали

По мнению Ярослава Нилова, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком" Депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложил министру науки высшего образования Валерию Фалькову создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали, пишет "Кровавая барыня".
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