В России захотели создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали

По мнению Ярослава Нилова, многие девушки откладывают появление детей до получения диплома, "ссылаясь на сложности совмещения учебы и ухода за ребенком" Депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложил министру науки высшего образования Валерию Фалькову создать детсады при вузах, чтобы студентки рожали, пишет "Кровавая барыня".