В Барнауле мужчина приходил в кафе на автовокзале, спаивал пассажиров и обкрадывал

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы В Алтайском крае перед судом предстанет местный житель, который в декабре 2023 года совершил серию краж у пассажиров, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.
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