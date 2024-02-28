Археологи нашли глиняную печать градоначальника Иерусалима эпохи Первого Храма

Глиняная печать градоначальника Иерусалима эпохи Первого Храма / © Yoli Shwartz, Shlomit Weksler-Bdolah and Clara Amit В верхней части артефакта изображены две фигуры, стоящие лицом друг к другу с поднятыми руками в знаке приветствия, а ниже имеется надпись, выполненная на древнееврейском.