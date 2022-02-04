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Дуайт Ховард пошутил, когда узнал, что матч «Клипперс» – «Лейкерс» покажут по TNT

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард забавно отреагировал, когда узнал, что матч его команды против «Клипперс» покажут на канале TNT.

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