Страна, поразившая меня отношением к русским.

Мы решили сворачивать наше путешествие и двигаться в обратном направлении к дому. Албания нам очень понравилась, мы там зависли на неделю, ничего страшного в Албании с нами не случилось, как некоторые боялись.
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