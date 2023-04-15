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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1077 =Бросивший однажды - будет брошен… Пусть не сразу… пусть гораздо позже, но поступок будет возвращён = Будет полезно выработать привычку осознавать и пересматривать детали, прежде чем двигаться вперёд = Будьте сильными, уверенными в себе, в своих способностях и в своей позитивной Духовной природе = Вам просто нужно понять и принять, что ничего лишнего нет в этом Великом Пространстве = В вашей Душе хранятся бесконечно прекрасные сокровища, которые никто не в силах отнять.

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