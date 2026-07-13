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Газета.ру

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Участник СВО Пожярскас: это всего лишь попытка сломить наш дух

Участник СВО Пожярскас: это всего лишь попытка сломить наш дух

Перебои с топливом являются временно нарушенным комфортом. Об этом на форуме "Все для победы!", проводившегося "Народным фронтом" национальном центре "Россия", заявил лауреат премии и участник СВО Андрюс Пожярскас.

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