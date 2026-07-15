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Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод израильских войск с юга Сирии и настоятельно рекомендовал сделать то же самое в Ливане.

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