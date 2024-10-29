Евгений Люлин прокомментировал создание Фонда Народного единства

Создание Фонда Народного единства прокомментировал Евгений Люлин в своём Telegram-канале. Евгений Люлин отметил, что фонд пополняется добровольными взносами предприятий, которые хотят поддержать тех, кто заключил контракт с Министерством обороны.
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