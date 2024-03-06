Почему весной вредно сидеть на диетах?

В Роспотребнадзоре рассказали, каким должно быть питание весной, чтобы чувствовать себя здоровым. С приходом весны, когда длинные хлебосольные праздники позади, многие решают ограничить питание, чтобы прийти в форму к лету.
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