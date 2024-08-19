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Астрономы обнаружили планету, которая движется сквозь космос со скоростью 2 млн км/ч и скоро покинет галактику

Астрономы обнаружили планету, которая движется сквозь космос со скоростью 2 млн км/ч и скоро покинет галактику

Большинство известных нам звёзд спокойно движутся по орбитам вокруг центра Млечного Пути. Но учёные-любители, участвующие в проекте NASA Backyard Worlds: Planet 9, помогли обнаружить объект, движущийся с такой невероятной скоростью, что он вскоре покинет гравитационное поле нашей галактики и устремится в межгалактическое пространство.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Не иначе - искусственный корабль. И работать должен на какой-то невероятной энергии, чтоб преодолевать мощные  силы притяжения всей материи галактики. Если он отброшен мощным взрывом, то при малой массе скоро должен остановиться и вернуться.
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