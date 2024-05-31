Можно ли глушить автомобиль при работающем вентиляторе двигателя

Близится лето, а значит не за горами и по-настоящему жаркие денечки. В такие моменты любой автомобиль работает на пределе своих возможностей, ведь горячий воздух с улицы самым негативным образом сказывается на «самочувствии» транспортного средства.
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