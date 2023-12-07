Глава КДК РФС заявил, что испытательный срок тренера Абаскаля - один год

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему было принято решение дисквалифицировать главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на три матча (один из которых - условно), а также рассказал, что специалист, принявший участие в заседании, признал свое поведение неправильным.