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Глава КДК РФС заявил, что испытательный срок тренера Абаскаля - один год

Глава КДК РФС заявил, что испытательный срок тренера Абаскаля - один год

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему было принято решение дисквалифицировать главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на три матча (один из которых - условно), а также рассказал, что специалист, принявший участие в заседании, признал свое поведение неправильным.

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