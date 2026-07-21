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В Кронштадте стартовала неделя празднования Дня ВМФ РФ

В Кронштадте стартовала неделя празднования Дня ВМФ РФ

Александр Беглов объявил о начале торжественных мероприятий в Кронштадте, приуроченных ко Дню ВМФ. Горожан ждут концерты оркестров, выставка об истории ледокола "Красин", семейный праздник и открытие памятника русским морякам.

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