В центре Твери иномарка сбила пешехода

В центре Твери 5 июня произошло ДТП с участием пешехода. Подробности рассказали в Госавтоинспекции. Авария произошла вечером на улице Советской у дома №19, где водитель Renault Sandero сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.